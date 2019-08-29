2019/08/29 | 23:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء اليوم الخميس إن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية واسعة بعدد من طائرات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطيران اليمني المسير ينفذ عملية واسعة على مطار نجران) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطيران اليمني المسير ينفذ عملية واسعة على مطار نجران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).