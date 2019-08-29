مخرجات اللقاء اليمني الروسي في مسقط

2019/08/29 | 23:54

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أكد لقاء جمع رئيس الوفد الوطني لحكومة صنعا محمد عبد السلام ومبعوث الرئيس الروسي نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف في العاصمة العمانية مسقط،

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