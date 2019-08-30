صحيفة إسرائيلية تكشف عن تحالف “إقليمي” يضمّ العراق ضد إيران

2019/08/30 | 00:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق أفادت دراسة #إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن #تل_أبيب ترتبط بمستويات تعاون أمني واستخباري وسياسي مباشر مع كل من #السعودية ومصر والأردن والإمارات، في مواجهة #الاتفاق_النووي الإيراني.وذكرت […]

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