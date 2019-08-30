العثور على مقبرة جماعية ايزيدية في سنجار

2019/08/30 | 00:19

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بغداد اليوم _ نينوى

افاد موقع ايزيدي، الخميس (29 اب 2019)، بالعثور على مقبرة جماعية ايزيدية في قضاء سنجار.وذكر موقع "ايزيدي 24"، أنه بتعاون وثيق بين مديرية شرطة سنجار والمنظمة الايزيدية للتوثيق، تم تشكيل فريق تقصي للمعلومات والافادات الواردة بوجود مقبرة جماعية جديدة مكتشفة بالقرب من مبنى مديرية شرطة في القضاء الاكبر للايزيديين في العراق و العالم".وتابع أن "المقبرة المكتشفة على ما يبدو تضم بين 6 الى 10 رفات لضحايا ايزيديين تم اعدامهم رميآ بالرصاص من الرأس ابان اجتياح تنظيم داعش، مناطق الايزيديين وارتكابه ابادة جماعية بحق الايزيديين.واشار، إلى انه "على الفور تم تدوين الافادات والمعلومات من قبل المنظمة الايزيدية للتوثيق وتبليغ دائرة المقابر الجماعية في بغداد، وتطويق الموقع بالشريط الاحمر على ان يتم تسييج المقبرة من قبل كوادر المنظمة يوم غد، بالاضافة الى تقديم اوراق التبليغ لقاضي التحقيق المختص لحفظ وتوثيق المعلومات والافادات لحين فتح المقبرة لاحقا".

بغداد اليوم _ بغداد

نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء، الخميس (29 اب 2019)، تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل.

وذكرت الامانة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الانباء التي تحدثت عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاحد المقبل، غير صحيحة"، دا

بغداد اليوم – بغداد

اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، اليوم الخميس، ان لجنة تدقيقية تابعة لمديرية حقوق الإنسان في مكتب المفتش العام اكتشفت وجود مخالفات قانونية وادارية في موقف تابع لأحد مراكز الشرطة ببغداد، الرصافة.

وقال المكتب في ب

بغداد اليوم – بغداد

أعلنت هيأة الأنواء الجوية، اليوم الخميس، ان مراصدها سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم شمال شرق خانقين وشمال شرق بغداد الساعة 07،45،32 بالتوقيت المحلي للبلاد .

وذكرت الهيئة في بيان لها، ان" قوة الهزة بلغت

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