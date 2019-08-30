الكويت تُخاطب الدول المانحة للعراق: أين إلتزاماتكم؟

2019/08/30 | 00:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق طالبت #الكويت، الدول التي شاركت بمؤتمر إعادة إعمار #العراق الذي احتضنت الكويت في شهر شباط من العام الماضي، بالإيفاء بالتزاماتها.وقال مندوب الكويت الدائم لدى #الأمم_المتحدة […]

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