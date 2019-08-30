2019/08/30 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلورنس_غزلان أنا سوري ويانيالي:ــ هللنا لباب التواصل الاجتماعي وهرعنا نحوه ، لأننا عطشى للتعبير بحرية، لأننا لانعرف بعضنا، فوجدنا في هذه " الهبة التكنولوجية " هدية كبيرة ، وبدلاً من أن نتخذ منها باباً للمعرفة والتطور، باباً للتواصل بين أبناء البلد المشرذم والمحروم من الكلمة الصادقة منذ عقود خمسة ونيف، أن نفتح نوافذنا تجاه بعضنا ليعرف ابن الجزيرة ابن حوران وابن حلب يتعرف على ابن حمص وهكذا...لكنني فوجئت ......

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