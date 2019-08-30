الرصد الزلزالي يسجل هزة أرضية تبعد 180 كم عن شمال شرق بغداد

2019/08/30 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت وزارة النقل ، امس الخميس ، ان مراصد الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية مساء اليوم شمال شرق

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