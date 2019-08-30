الامم المتحدة تحذر من استهداف العراق بـ(ضربة هائلة)

2019/08/30 | 00:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :بشرى صابر

حذرت الأمم المتحدة من استهداف العراق بـ"ضربة هائلة" بفعل التوترات الإقليمية القائمة التي تشهدها المنطقة، مشددة على ضرورة ألا يدخر المجتمع الدولي جهدا لتفادي ذلك.

وقالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، جينين بلاسخارت، " ان على المجتمع الدولي توفیر التمویل والدعم بشكل مستمر لبرامج إعادة الإعمار بعد إنتھاء الصراع في العراق"، محذرة من ان "التوترات الإقليمية القائمة قد تلحق "ضربة هائلة" بجهود إعادة بناء دولة مستقرة ومزدهرة في العراق".

وثمنت بلاسخارت التزام بغداد بوضع جميع الفصائل المسلحة في البلاد تحت إمرة الدولة وأضافت أن تطبيق ذلك يعد أمرا حيويا.

من جانبه، أكد نائب مندوب العراق لدى الأمم المتحدة سرهد فتاح، أن فرصة تحقيق الاستقرار والازدهار في بلاده حقيقية لكنها في خطر، ولذلك لا يمكن الطلب من بغداد أن تتسامح مع مزيد من التوتر والتصعيد في المنطقة.

كما تطرق إلى العلاقات بين العراق وجارته الشمالية تركيا، مشيرا إلى أن حكومة بغداد وجهت 54 رسالة تقريبا إلى أنقرة طالبتها فيها بالوقف الفوري لقصف الأراضي العراقية، ضمن إطار عمليات الجيش التركي ضد مسلحي "حزب العمال الكردستاني".

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