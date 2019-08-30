الوكيل الفني لوزارة التربية يتفقد عدد من المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية والمتوسطة للدور الثاني

2019/08/30 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفقد الوكيل الفني لوزارة التربية ورئيس اللجنة الدائمة للامتحانات السيد علي مسعد الابراهيمي برفقة السيد قاسم رحيم العكيلي المدير العام للتربية في محافظة بغداد الرصافة الثانية والسيد حسين جبر مدير قسم الاشراف الاختصاص عددآ من المراكز الامتحانية للدراسة الاعدادية والمتوسطة للدور الثاني في يومها الثالث .

مديرية العلاقات العامة والاعلام في الوزارة اوضحت إن الزيارة شملت المراكز الامتحانية المراكز ١٦و١٣ بنين و٢٠و١٥ بنات و٢٩ بنين و٣٣بنات الكائنة في مناطق بغداد جديده والكرادة وشارع فلسطين واطلع سيادته على سير العملية الامتحانية ومدى توفير الخدمات الاساسية اللازمة لانجاح العملية الامتحانية .

ودعا سيادة الوكيل الطلبة الى الجد والاجتهاد لتحقيق درجات نجاح عالية تؤهلهم الى الجامعات التي يرغبون الدخول فيها لخدمة بلدنا الحبيب .

فراس محمد حسن

مدير العلاقات العامة والاعلام

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