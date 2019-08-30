2019/08/30 | 00:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: q7jZNeVHEuE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | جبار: سنحل مشاكل الديون التي بذمة ادارتي الطلبة والنجف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | جبار: سنحل مشاكل الديون التي بذمة ادارتي الطلبة والنجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).