2019/08/30 | 00:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | جبار: سنحل مشاكل الديون التي بذمة ادارتي الطلبة والنجف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: q7jZNeVHEuE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | جبار: سنحل مشاكل الديون التي بذمة ادارتي الطلبة والنجف) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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