2019/08/30 | 00:53

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بالصور- تظاهرة حاشدة في ناحية الحسينية بكربلاء بسبب !

الجمعة

30

أب

2019 :

12:26 am

67

الان - تظاهرة حاشدة في ناحية الحسينية بكربلاء بسبب انقطاع التيار

الكهربائي لمدة 14 يوما والمطالبة بتحسين واقع الخدمات في المحافظة .

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