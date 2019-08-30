أفريقيا تحترق أكثر من غابات الأمازون

2019/08/30 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا تحدثت فيه عن الحرائق الهائلة التي تتعرض لها الغابات الأفريقية والتي لم تنل اهتماما من قبل وسائل الإعلام العالمية مثل حرائق الأمازون.

وقالت الصحيفة، في تقريرها إن "الأقمار الصناعية قد التقطت منذ أيام صورا تكشف عن وجود حرائق في منطقة أفريقيا الوسطى أكبر من الحرائق التي شهدتها غابات الأمازون في البرازيل التي أثارت جدلا واسعا في جميع أنحاء العالم.فعلى سبيل المثال، شهدت الغابات في أنغولا وجنوب جمهورية الكونغو الديمقراطية أكثر من 10 آلاف حريق نشط، مقابل 2127 حريق في البرازيل.وأضافت الصحيفة أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن خلال اجتماع مجموعة الدول الصناعية السبع في بياريتز عن ضرورة إنشاء صناديق مالية لمحاربة الحرائق في القارة الأفريقية.ومن جهتهم، أكّد الخبراء أن الحرائق الأفريقية لا يمكن مقارنتها بغيرها من الحرائق في بقية الدول لأن أغلبية الحرائق التي تشهدها أفريقيا بشكل سنوي تخضع لجملة من الأساليب الزراعية التي استخدمها المزارعون الأفارقة في الأنشطة الزراعية والرعوية.ويمكن السيطرة على هذه الحرائق ناهيك عن أنها لا تؤثر على كتل الغابات الكبيرة.وأشارت الصحيفة إلى أن الصور التي التقطتها الأقمار الصناعية تُظهر أيضا أن زامبيا وموزمبيق ومدغشقر تعاني من ظاهرة احتراق الغابات.



ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن تسعة من كل عشرة حرائق في أفريقيا لا تسبب أضرارًا كبيرة، بل تفيد المجتمع.تعليقا على هذه المسألة، أكّد توزي مبانو مبانو، المفاوض الكونغولي في مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ، لوكالة "فرانس برس" للأنباء أن "الغابات تحرق في منطقة الأمازون بسبب الجفاف وتغير المناخ بينما تندلع النار في غابات أفريقيا الوسطى بسبب التقنيات الزراعية المعتمدة".وأوردت الصحيفة أن الحكومة الأنغولية قد حذّرت من الانجراف وراء المقارنات غير المعقولة بين ما يحدث في هذا البلد الإفريقي وبين البرازيل فيما يتعلق بالحرائق الأخيرة.وقد أصدرت الحكومة بيانا نوّهت فيه بأن المقارنة بين البلدين يمكن أن "تضفي طابعا دراميا على وضعية البلاد من أجل تضليل أكثر العقول تهوّرا".كما أشارت وزارة البيئة الأنغولية إلى أن الحرائق التي نشبت في غابات أفريقيا يولدها المزارعون كل سنة في نهاية موسم الجفاف.وذكرت الوزارة في البيان الذي أصدرته أن "الكثير من الفلاحين يتعمدون إضرام الحرائق في الأراضي الزراعية خلال هذه الفترة من السنة في العديد من المناطق ويعتبر ذلك بمثابة مرحلة إعداد للأرض قبل قدوم موسم الأمطار".



انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أفريقيا تحترق أكثر من غابات الأمازون) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أفريقيا تحترق أكثر من غابات الأمازون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).