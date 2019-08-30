قرارات مهمة في الجلسة الاولى لمجلس حماية وتحسين البيئة في نينوى

2019/08/30 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اكد مجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة نينوى ضرورة تأهيل وانشاء محطات جديدة للصرف الصحي في المحافظة وتوفير التخصيصات المالية لاتمام هذه المشاريع والتي من شأنها التقليل من الملوثات التي تصب على نهر دجلة .

وذكر المجلس في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، إنه "تم عقد الجلسة الاولى لمجلس حماية وتحسين البيئة في محافظة نينوى برئاسة منصور المرعيد محافظ نينوى وعضوية خالدة محمود صالح مدير بيئة نينوى وعدد من ممثلي الدوائر المعنية والخدمية".وقال مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الشمالية علي عبدالرزاق انه "تم خلال الاجتماع اتخاذ عدد من القرارات المهمة ومنها غلق المجازر غير المرخصة والتي تعمل بصورة غير نظامية والاستعاضة عنها بأنشاء مجزرة عصرية خصوصا بعد الحصول على موافقه من هيئة الاستثمار لأنشاء المجزرة" ، مبيناً انه "تم الاتفاق على تشكيل لجنه من قبل محافظة نينوى لحصر كميات السكراب ووضعها في مواقع ملائمة ثم فحصها اشعاعيا قبل نقلها وإعادة تدويرها" .



وبينت مدير بيئة نينوى خالدة محمود صالح ان "محافظ نينوى قرر خلال الجلسة ضرورة التزام شركات الهواتف النقال بالشروط البيئية وأخضاع جميع الشركات للمراقبة البيئية ، والتأكيد على إحصاء جميع الأنشطة المخالفة للبيئة والتي تحدث خارج أوقات الدوام الرسمي خصوصا متابعة المؤسسات الصحية وحراقات المصافي ومعامل الاسفلت وغيرها ، وتشكيل لجان تحقيقية لمتابعة القطع غير المبرر للأشجار في غابات الموصل" .



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