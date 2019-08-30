بعد /5/ سنوات من غزو داعش.. الكنيسة الكلدانية في العراق لا تزال تواجه التحديات

2019/08/30 | 00:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترجمة خاصة- الحل العراق بعد مرور /5/ سنوات على غزو تنظيم #داعش لسهل #نينوى، والذي تسبب بفرار آلاف #المسيحيين العراقيين، انعقد #السينودوس (المجمع) السنوي للكنيسة الكلدانية في مدينة #أربيل (كردستان […]

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