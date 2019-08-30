"الأطفال الذئاب" يظهرون في إسبانيا بسبب "دواء خاطئ"

2019/08/30 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن ما لا يقل عن 17 طفلا أصيبوا بما يسمى "متلازمة الذئب"، بعد إعطائهم دواء عن طريق الخطأ، وفقما

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