مدرب برشلونة السابق ينعي طفلته بتغريدة مؤثرة

2019/08/30 | 00:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

توفيت ابنة مدرب منتخب إسبانيا وبرشلونة السابق لويس أنريكي في سن التاسعة بعد صراع مع مرض سرطان العظام.

ونشر أنريكي عبر حسابه على تويتر

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