2019/08/30 | 01:24

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مجلس كربلاء يقرر الغاء نثرية اعضاءه ..



هذا مادفعه

قرر رئيس مجلس محافظة كربلاء علي علي عبد المالكي الغاء النثرية

المخصصة لاعضاء المجلس تنفيذا لرغبة اهالي كربلاء. نص البيان :بسم الله الرحمن الرحيم الأخوة والأخوات الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهتداولت في الاونة الاخيرة بعض وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك ماوصلنا

من خلال لقاءاتنا اليومية مع المواطنين الاعزاء بعض الاستفهامات

والاستيضاحات حول ما تسمى بنثرية مجلس محافظة كربلاء المقدسة.وهنا نود توضيح بعض النقاط المهمة للمواطنين الكرام في مدينتا الحبيبة

كربلاء المقدسة.١- اننا كمجلس محافظة قد عقدنا العزم واخذنا على عاتقنا محاربة الفساد

بشتى اشكاله وانواعه، وقد خضنا في سبيل ذلك معارك طاحنة مع الفاسدين

واطحنا ببعضهم، واقلنا العديد من المسؤولين وغيرنا العديد من مدراء

الدوائر في سبيل قطع دابر الفساد وتقديم افضل الخدمات لابناء مدينتنا

المقدسة ولا زلنا مستمرين في ذلك وعلى اكثر من صعيد.٢- ان هذه النثرية التي يدور الحديث عنها انما هي نثرية عمل للتعامل

مع الدوائر والمؤسسات الرسمية حصرا ، ولا يحق لاي عضو في مجلس

المحافظة التصرف بها لاغراض شخصية قطعا ، واننا زيادة في تأكيد ذلك

ومن منطلق الشفافية التي اعتمدناها في عمل المجلس فقد اعلمنا ديوان

الرقابة المالية والمؤسسات المعنية باصل النثرية وموارد صرفها اصوليا

وبكل وضوح.٣- اننا ومن وحي التصرف بمسؤولية ولكوننا ممثلين عن اهلنا ومواطنينا

في هذا المجلس ونزولا عند رغبة اهالي كربلاء الكرام فقد قررنا الغاء

هذه النثرية والتصويت على هذا القرار في جلسة المجلس المقبلة ان شاء

الله ، ونعاهد ابناء مدينتنا الكرام باننا سنكون دوما عند حسن ظنهم في

محاربة الفساد والفاسدين ولن نتراجع عن ذلك ابدا وتحت اي ظرف من

الظروف، ونستمد العون في ذلك من الله عزّ وجل اولاً، ومن دعمكم

ومساندتكم ان شاء الله.والسلام عليكم وَرَحَمُةٌ الله وبركاته علي عبد المالكيرئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة

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