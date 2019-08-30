2019/08/30 | 01:24

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قبيلة بني سعد تستنكر تغريدات برلماني وتصفه بالبذيء

تأریخ التحریر: : 2019/8/30 1:21

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