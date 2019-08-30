2019/08/30 | 01:27
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- متابعة
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افاد مصدر امني، أمس الخميس، باندلاع حريق في مطعم بكربلاء.
وقال المصدر في حديث ان "حريقا اندلع في مطعم بحي الحسين في كربلاء، ما
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: اندلاع حريق في مطعم بكربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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