2019/08/30 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، أمس الخميس، باندلاع حريق في مطعم بكربلاء.

وقال المصدر في حديث ان "حريقا اندلع في مطعم بحي الحسين في كربلاء، ما

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر امني: اندلاع حريق في مطعم بكربلاء) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر امني: اندلاع حريق في مطعم بكربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).