معجون الأسنان..أخطاء نرتكبها بالإسعافات الأولية لمعالجة الحروق!

2019/08/30 | 01:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أوضح الكاتب ماريان بينيتو في تقريره الذي نشرته صحيفة "البايس" الإسبانية أن استخدام العسل والثلج ومعجون الأسنان لمعالجة الحروق تعتبر من العلاجات المنزلية

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