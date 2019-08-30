وزارة الكهرباء تستكمل الإجراءات النهائية لعملية الربط الخليجي

2019/08/30 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استكمالاً للاجتماعات التي عُقِدت ضمن سلسلة جولات أجراها الوفد الحكومي في وقت سابق برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي

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