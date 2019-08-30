نادي بولتون يتفادى الإفلاس

2019/08/30 | 01:36

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أوروبا – إنكلترا – الدوري الانكليزي – كرة قدم

حافظ نادي بولتون على مكانه بين الأندية المحترفة الإنكليزيّة، وتفادى الإفلاس، بعد انتقاله إلى ملكيّة جديدة.

وذكر النادي في بيان له أن إجراءات انتقاله إلى ملكية أخرى تعتبر من أكثرِ العمليّات تعقيدا، وذلك نظرا لضيقِ الوقت والمهلة الممنوحة من رابطة الأندية المحترفة، للحفاظ عليه وعدم تحويله إلى درجات الهواة أو إغلاقه بشكل نهائي.

من جهتها أبدت رابطة الأندية المحترفة سعادتها بانتقال بولتون إلى ملكيّة جديدة، مضيفة أنه تم سحب طلب تحويل ملف النادي إلى السلطات القضائيّة، على أن يتم العمل على عودة الفريق إلى المشاركات بصورة منتظمة.

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