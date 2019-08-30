إقصاء نادي بيري من الرابطة الإنكليزية واستبعاده من دوري الدرجة الثالثة

2019/08/30 | 01:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وأشارت الرابطة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إلى أن قرارها جاء بعد اجتماع مجلس إدارتها، الذي قام بمناقشة طويلة ومفصّلة، توصل في نهايتها إلى قرار سحب عضويّة النادي الذي يُعدّ من أقدم الأنديةِ الإنكليزية، بعد انقضاء الموعد النهائيّ المحدّد له لتلبية التزاماته الماليّة، حيث لم ينجح النادي بإيجاد مالك جديد، يوصله إلى حلول ناجحة تخلّصه من إفلاسه.

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