كوكا كولا تستخدم روبوتات لتوصيل مشروبها

2019/08/30 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تعاونت كوكا كولا مع شركة "سي سي إي بي" لاختبار روبوت آلي لتوصيل المشروبات في منتجع ألتون تورز بمدينة ستافوردشاير البريطانية.

وخلال التجربة، سيقوم

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