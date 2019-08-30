طريقة جديدة للتنبأ بالعمر..كمية طعامك في طفولتك!

2019/08/30 | 01:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

وجدت دراسة جديدة أجرتها كلية Baylor للطب، أن مقدار الطعام الذي نتناوله في طفولتنا يمكن أن يتنبأ بعمرنا.

ووجد الباحثون أن الفئران التي تتغذى

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