الدكتورة سناء الشعلان “:كاتبة مبدعة ترسم الحكاية بالكلمات.

2019/08/30 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انجاز-كتب:الصحفي علي عزبي فريحات.

الدكتورة الشعلان ” :استطاعت ان تحفر اسمها بحروف من نور في فضاء الثقافة والادب .



**شكلت اضاءة لافتة في المشهد الإبداعي الاردني.



**جمعت بين أعمالها كلها بحب وإتقان .



**اثبتت جدارتها في كافة المجالات التي خاضتها .



**اصبحت صاحبة دور مهم في ساحات العمل و العطاء خاصة في مجال الثقافة و الفكر .



**تفوقت وبلغت مستوى الريادة المتواصة التي تجسد الصورة المثالية للمرأة الأردنية.



**مسيرتها الابداعية زاخرة بالعطاء .



**انجازات بقيم انسانية ومفردات ادبية جاذبه .



**إحدى رائدات الإبداع النسائي .



**لها من الاعمال المختارة وتستحق القراءة .



**تعمل في المجال الاكاديمي وابدعت كأديبة وروائية .



**المبدعون يتألقون كالنجوم في السماء ويحلقون بعلم أوطانهم فهم سند وذخر ومرآه للوطن أمام العالم قادرون على عكس الصورة الحضاريه للمجتمع في جميع المحافل الدولية لتجدهم كاللآلئ في البحر متميزين عن غيرهم.

**وعندما يواجه المجتمع تحديات كبرى يبحث عن المنقذ والمخلص ويتجسد في عصرنا هذا في السياسي المنتمي والمثقف منها البوصلة والمصباح حيث يطرح السياسي البرامج السياسية التي تخدم الوطن ويقترح المثقف التصورات الفكرية الكبرى لتشكيل وعي جديد وتوحيد دراسات مهمة حول دور المثقف في المجتمع ويصبح منارة يحتذى بها .

**يقدم المثقفون على مبادرات مثل إرسال رسائل مفتوحة او كتابة نصوص او مقالات موجهة للرأي العام او السلطة حول قضايا تشغل بال الجميع أو تنظيم سلسلة من المؤتمرات وغيرها لجلب أنظار الرأي العام .

**اهل العلم هم المثقفون الذين يرتبطون بهموم الجميع وتطلعاتهم باعتبارهم الحزب الطلائعي للمجتمع وغير ذلك عندما يسعى المثقف الى ارضاء السلطة يفقد القيم الإبداعية.

**انني اكتب عن شخصية متواضعة طيبة القلب وحسنة المعشر وإنسانة تتمتع بأخلاق حميدة وتتميز بالتعاون مع الجميع فضلا عن مرتبتها العلمية وخبرتها وكفاءتها والذي تمثل من خلال العمل والانجاز والابداع والتميز الذي أحرزته ضيفتنا “الأديبة سناء الشعلان ” على صفحة شخصيات وطنية اردنية وننشرها في وكالة انجاز الإخبارية ضمن زاوية مخصصة لذلك لتسليط الضوء على انجازاتها العلمية والادبية و التطوعية ليكون حافزا كبيرا للاهتمام بدور المرأة المتعلمة والمبادرة دعما لابداعها وانجازاتها .

**وجاءت الكتابة عن هذه الشخصية بعد حضور حفل اشهار روايتها “ادركها النسيان”والذي جاء بناء على تلبية دعوتها لي وعند الاستماع

لمضمونها انبهرت بأدائها وروايتها الرائعه ووجدت فيها لغة خاصة حيث جذبني في الحفل الاهتمام الكبير لمتابعة اصداراتها لذلك حاولت ان امسك القلم لاكتب عن اديبة وكاتبة مبدعة عجز تفكيري عن كيفية اختيار الكلمات التي تناسب مكانة هذه المرأة المعطاءة المخلصة لعملها وانتمائها للوطن والذي تمثل من خلال حسها العالي الذي عبر عن الانجازات والأعمال التي قدمتها في مجالات الإبداع والتطوع لأنه ليس من السهل الكتابة عن شخصية أكاديمية وقامة من قامات الوطن وشخصية فذة مشهورة ومثقفة ومبدعة وروائــية وباحثة ورائدة من رواد العمل التطوعي والإبداع الاردني والعربي وشخصية نسائية تميزت بانسانيتها وعشقها للادب والثقافة وتألقت بفكرها وقلمها .

**بالفعل كانت أنموذجا مشرفا وترجمة صادقة للمرأة الأردنية المبدعة بحس ثقافتها ومواقعها وحضورها الفكري المتوهج وشخصيتها المستنيرة ومشاركتها في كل القضايا والملتقيات الثقافية والأدبية والإعلامية .

**افتخر بالمرأة الأردنية المبادرة والناجحة والتي تشكل الدكتورة “سناء” نموذجا فريدا لمسيرة هذه المرأة بفضل تسلحها بالعلم والمعرفة وسعيها الدؤوب للتميز والريادة والإبداع وهذا الكلام اسطره لنشمية وناشطة من بنات الوطن وسفيرة للفكر الأدبي التي رفعت اسم بلدها عاليا في المحافل الدولية التي مثلت بها الاردن بفضل مشاركتها الأدبية والتطوعية محليا وخارجيا لان سيرتها الذاتية تتحدث عن ابداعاتها ومشاركاتها ونجاحاتها ومبادراتها القيمة لانها صاحبة رأي ولها رصيدها الأدبي المنشور ومقالاتها لترسم الحكاية بالكلمات .

**اقول كلام بحق المرأة الأردنية وانجازاتها وإبداعاتها وانا مسرور ومفتخر واشعر بالاعتزاز بدورها من أمثال الدكتورة سناء الشعلان التي سبقت جيلها بتفوقها على مختلف الصعد والمجالات .

**كاتبة وروائية وموسوعة جمعت بين الكتابة والأدب والتطوع وتنظيم المبادرات ومارستها بحب واتقان وأثبتت جدارتها في كافة المجالات التي خاضتها لأنها استثمرت ثقافتها في مؤلفاتها لتنمية الأدب والثقافة من خلال الكتابــة وتأليف الروايات وطرح الكتابات والمقالات الصحفية .

**الاديبة سناء الشعلان تمثل قصة نجاح سطرتها بفضل خبرتها وكفاءتها حتى أصبحت متفردة في طرازها وتفاصيلها ومستواها توشحت فصولها بعبير الإنجاز وإرادة التحدي في المجالات كافة وعلى رأسها قطاعات الفكر والأدب والثقافة والإعلام لتعكس جدارة وتميز المرأة الأردنية .

**كانت دائما على قدر من الثقة وأصبحت صاحبة دور مهم في ساحات العمل والعطاء خاصة في الثقافة والفكر لا بل تفوقت وبلغت مستوى الريادة المتواصلة التي تجسد الصورة المثالية التي تربت في بلد الخير والمحبة فتشربت إكسير التميز .

**أفلحت في حصد منزلة رفيعه ومتميزة حيث أصبح لها حضور كبير من بين أبناء وطنها تقديرا لمكانتها وانجازاتها .

**تؤمن بأن المرأة لها دور في زرع بذور الخير ومحركاً فاعلاً في عمليات التنمية والتطوير والحضارة ليأتي الحصاد يانعاً وغنياً بقيمة

رسالتها للعالم حيث باتت أهلاً لقيادة مشوار التفوق في عالمنا بمساقات التطوير والبناء المجتمعي المتنوعة وأن عطاءها المشهود والموثق ليس وليد اليوم بل هو متواصل نحو طريق التميز والكمال بكل جدارة لانها تعتبر ان مسؤولية الكاتبة كبيرة ازاء مجتمعها .

**نكتب عن هذه الشخصية للفت الأنظار لكاتبة وأديبه لها قيمتها كأكاديمية متميزة باتت اهلا لقيادة مشوار التفوق والبناء في عالمنا لتساهم في صناعة وتنشئة الأجيال وتدعم مسيرة الانجاز في مجال التنمية المستدامة التي تخدم الوطن وتبذل دائما وتضاعف جهودها لمواصلة الانجاز لتصبح شريكا استراتيجيا في النهوض بالمجتمع والدولة .

**شخصية تستحق أن نلقي نظرة ولو عابرة لسفينة النجاح الأردنية التي قادتها لنعرف الأماكن المتقدمة التي تشغلها ابنة الأردن التي أكدت للعالم أنها لا تقل في الأهمية والقدرة على الإنجاز عن الرجل بل تستطيع التفوق في كثير من الأحيان وأنها على أهبة الاستعداد لإثبات ذاتها ووجودها وحضورها ولتوصيل رسالتها القيمة بصوتها المسموع.

**هي قدوة ومثل أعلى للكثيرين لان ما حققته في مجال الثقافة والأدب لم يأتي من فراغ بل جاءت نتيجة تراكم معرفي وفكري ليبرز اسمها بحروف من نور في هذا المجال التي تشعرنا بالفخر لأديبة صنعت المجد لتحلق في فضاءات الإبداع والتميز وتصبح نموذجاً يحتذى به محلياً وعربياً.

**تبوأت مكانة عالية في مجالات الأدب والثقافة لأنها تمتلك القدرة الواسعه على استيعاب كل مظاهر الحياة والكتابة بمسؤولية وشغف بالاضافة الى استخدام اسلوب النقد بطريقة تبرز مقدرتها على الجمع بين تلك الأعمال كلها بحبٍّ وتفانٍ وجدارة .

**الشعلان “انموذجا مشرفا كرست مسيرتها الأدبية والثقافية لخدمة الأردن وقضاياه واستقطاب المثقفين من حولها بطرحها مواضيع ذات أولوية وحضورها الفكري المتوهج وشخصيتها المستنيرة ولقاءاتها ومشاركاتها الفاعلة في مجال الثقافة والأدب التي توظفها لتبادل الخبرات وتعزيز ما لديها من مخزون أدبي معرفي .

**جمعت بين مهنة التدريس والعمل التطوعي وساهمت في تأسيس عدد من الملتقيات والهيئات الثقافية المتعددة كما فازت في أكثر من جائزة وكرمتها العديد من الجهات والمنظمات محليا ودوليا .

**شكلت كتاباتها أشبه ما يكون بفراشة محلقة ترتشف رحيق تجربتها الإبداعية من الوضع الراهن اليومي للإنسان الأردني .



**نتمنى لها المزيد من الأعمال الناجحة الرائعة فهي نبض العلم والثقافة والمعرفة ندعو الله أن يجزيها خير الجزاء لتستمر مسيرة الانجاز والتميز وتاريخها العلمي والوظيفي ونشاطها الأدبي والعلمي واهتماماتها بالعمل التطوعي .



**كم انت رائعه ومبدعة يا دكتورة سناء.

**كم انتي طيبه وانسانه تحبين الخير للناس كما تحبينه لنفسك وكم روايتك تمتاز بالإبداع وكم شخصيتك أروع .

**نقدم تحية اجلال ممزوجه بالعز والفخار كبيرة لسناء الانسانة المخلصة المنتمية والمعطاءة التي تتحمل الامانة والمسؤولية وتعرف قيمة معنى الهوية والانتماء والعز والكرامة .

**نعم ..سناء موهبة تعمم أفكارها لأهلها وناسها ومجتمعها ووطنها وبيئة تزدهــر دائما بالنجاح .

اسرة وكالة انجاز الاخبارية تتمنى التوفيق والنجاح للدكتورة سناء لتبقى منارة مضيئة في عالم الادب والثقافة والتميز لخدمة الوطن في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه .

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