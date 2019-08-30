سعر الدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي

2019/08/30 | 02:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

جدول أسعار الدولار امريكي للدينار العراقي خلال 7 ايام سابقة

التاريخ

سعر الصرف

2019-08-29

1 دولار امريكي = 1,190.000 دينار العراقي1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي

2019-08-28

1 دولار امريكي = 1,190.000 دينار العراقي1 دينار العراقي = 0.001 دولار امريكي

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