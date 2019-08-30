2019/08/30 | 02:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء على 3 ش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قائد شرطة ديالى يكشف تفاصيل الاعتداء على 3 شاحنات قرب المقدادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم - ديالى
كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء على 3 ش...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
قائد شرطة ديالى يكشف تفاصيل الاعتداء على 3 شاحنات قرب المقدادية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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