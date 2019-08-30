قائد شرطة ديالى يكشف تفاصيل الاعتداء على 3 شاحنات قرب المقدادية

2019/08/30 | 02:21

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بغداد اليوم - ديالى

كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء على 3 ش...





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