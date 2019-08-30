مثول رئيس الوزراء الجزائري السابق أمام المحكمة

2019/08/30 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

مثل رئيس الوزراء الجزائري السابق عبد المالك سلال ووزيران سابقان وثلاثة ولاة جمهورية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة للاستماع إلى

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