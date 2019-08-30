2019/08/30 | 02:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- ديالى
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كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء الاثم على 3 شاحنات قرب المقدادية مساء اليوم.
وقال العبادي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة ديالى: اوامر اعتقال فورية بحق "حبابة") نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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