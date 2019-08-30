شرطة ديالى: اوامر اعتقال فورية بحق

2019/08/30 | 02:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- ديالى

كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم العبادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء الاثم على 3 شاحنات قرب المقدادية مساء اليوم.

وقال العبادي

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