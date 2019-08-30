رئيس الهيئة الإدارية لنادي الحدود : موسم بعد اخر تثبت الادارة نهجها السليم

2019/08/30 | 02:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات – بغداد ذكر السيد رئيس الهيئة الادارية لنادي الحدود العميد فؤاد ناصر الركابي ان نادي الحدود تمكن وبالرغم من الإمكانيات المادية المحدودة تحقيق العديد من الانجازات وفي مختلف الالعاب ، وهذا يدل على سلامة النهج الخططي للإدارة والذي يهدف الى وضع اسم النادي في مكانة مرموقة على خارطة الرياضة العراقية .وفيما يخص

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