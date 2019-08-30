(بَعْدَ أن مُتُ ) نتاج من رحم الخيم

2019/08/30 | 03:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دخيل جوانا

وسط حضور طبقة من المثقفين و الشعراء و الفنانين تم اليوم الخميس المصادف٢٩/٨/٢٠١٩ حفل توقيع كتاب ( بَعْدَ أن مُتُ ) للشاعر ( داود زنديني ) النازح في مخيم كبرتو في محافظة دهوك ، و ضم الكتاب ٣٤قصيدة متنوعة من الشعر الكوردي و في كلمة له بين الشاعر دور الكتابة في بناء مجتمع باعتباره سلاح أقوى من الحرب و به نستطيع ان نبني مجتمع متقدم مبني على السلام و التعايش و في ختام الحفل تم توقيع الكتاب و توزيعه على الحضور .

يذكر ان الكتاب من نتاجات مكتبة خاني للنشر و الطباعة في دهوك

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