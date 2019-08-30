2019/08/30 | 03:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقوق الإنسان تسجل 20 نزاعا عشائريا مسلحا خلال عامين في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: x_9vMdFbSxQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حقوق الإنسان تسجل 20 نزاعا عشائريا مسلحا خلال عامين في البصرة) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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