“انفوغرافيك” أربع شخصيات ايرانية ولبنانية تحت مرمى الاستهداف الاسرائيلي

2019/08/30 | 03:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق كشفت إسرائيل النقاب عن أسماء شخصيات إيرانية ولبنانية يقودون مشروع الصواريخ دقيقة التوجيه في لبنان بقيادة إيران .وترتبط هذه الشخصيات الاربع مباشرة بالمرشد الايراني علي خامنئي وقائد فيلق القدس قاسم سليماني.

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