حرب اليمن وتداخل مصالح المملكة العربية السعودية ودولة الامارات …؟

2019/08/30 | 03:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تكن حرب دول التحالف (العربي) مدروسة او محسومة النتائج كما في معظم الحروب التى حدثت في التأريخ المعاصر.انما الاندفاع والتحمس لقادة البلدين في لعب دور في مواجهة النفوذ الايراني في اغلب مناطق الصراع سخونة وخوض تجربة قيادة الحروب والمواجهه مع ايران عبر مناطق نفوذها , ومن المعلوم ان خوض الحروب يختلف عن ادارتها بشكل يظمن نتائج محسومة كما هو حاصل في حرب اليمن الآن, اذ نتجت عنها كوارث انسانية , وابادة جماعية شملت تجاوزات متكررة علي نظم الحروب الدولية , وتم قصف اهداف مدنية مرات عديدة من طرف السعودية والامارات اضافة الى تدمير الارث الحاضاري لليمن وتدمير بنيته الاجتماعية عبر صناعة الميلشيات الموالية لهما , وجعل اليمن ساحة صراع بينهما اذما حدث خلاف علي مناطق النفوذ وتقاسمه بينهم الذي ظهر جليا في عملية القتال بين المليشيا المتحالفة مع الامارات وحكومة عبد ربو منصور هادي, نعرض الموضوع قرائة وتحليل مع د احمد داعدور استشاري اقصادي ورئيس تحرير مجلة اخبار مصر في حوار اذاعي من راديو لورا في زيوريخ .

تأريخ الحوار ووقته: الاحد القادم الموافق 01.09.2019

من الساعة : 16.30 الى الساعة 18.00

على الاخوة الراغبين المشاركة في الحوار الاتصال علي هاتف الاستديو: 0041445672400

www.lora.ch

MHz : 97.5

اعداد وحوار

حسن الطائي

صحافي عراقي

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