أجواء مُلتبسة تُعكّر مناخ الانتخابات الرئاسية في تونس

2019/08/30 | 04:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجواء مُلتبسة تُعكّر مناخ الانتخابات الرئاسية في تونستونس – ينزلق المشهد السياسي التونسي نحو مُربع تتنازع فيه الشعارات وتتبادل فيه الاتهامات في أجواء مُلتبسة، جعلت المناخ المُحيط بالاستحقاق الانتخابي الرئاسي مشحونا بالتوتر من حزمة تساؤلات لا تخلو من المخاوف المشروعة.وساهم اقتراب موعد انطلاق الحملات الانتخابية لهذا الاستحقاق الرئاسي، المُقرر الاثنين القادم، في ارتفاع منسوب ذلك التوتر على وقع تصعيد سياسي وإعلامي أملاه فائض القوة الناتج عن سطوة السلطة، وكذلك أيضا الرغبة في فرض معادلات جديدة تتحكم فيها الحسابات الحزبية والشخصية الضيقة.ويُقر الفاعلون السياسيون بأن هذا المناخ لا يبعث على الارتياح، ولا يؤسس لمسار ديمقراطي سليم، حيث حذر محسن مرزوق، المُرشح للاستحقاق الرئاسي من تداعيات استمرار هذا المناخ على المسار الانتخابي والوضع العام في البلاد.وقال مرزوق إن التصريحات المُنفلتة دون رادع، والفراغات القانونية، ساهمت بشكل أو بآخر في اتساع تأثيرات هذا المناخ المتسم بتشنج تجاوز حدود الأخلاق الديمقراطية.ودعا كافة الأطراف السياسية إلى الجلوس إلى طاولة حوار للاتفاق حول قواعد مشتركة تجعل من التنافس الانتخابي أقل تشنجا وأقل عنفا، بما يُسهل على المتنافسين التفرغ للدفاع عن برامجهم والتعريف بها، مؤكدا في نفس الوقت، أن التحكم في مسار واتجاهات هذا المناخ ليس صعبا، ذلك أن الوضع لم يخرج نهائيا عن السيطرة.وتنتاب غالبية القوى السياسية حالة من القلق بسبب هذا المناخ الذي يدفع نحو تغيير المعادلات بحيثيات تبدو في تفاصيلها محكومة بحسابات حزبية وأخرى شخصية، جعلت منجي الحرباوي، القيادي بحركة نداء تونس، يدق ناقوس الخطر. وقال الحرباوي إن تونس تعيش اليوم وضعا استثنائيا في فترة استثنائية فرضتها الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد وفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، التي فاجأت الجميع، ووضعت البلاد أمام استحقاق لم تكن القوى السياسية مُستعدة له، كما أنها لم تقرأ له حسابا، خاصة وأنها برمجت تحركاتها على قاعدة الرزنامة الانتخابية السابقة التي حددت موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر القادم.وأضاف أن هذا المستجد الذي فرض نفسه على الجميع، جعل البعض من الذين تتسم تصرفاتهم بنوع من “النرجسية”، أو “الطموح المُبالغ فيه”، يلهث وراء منصب الرئيس بأساليب مُلتوية، وبنوع من الاستسهال المبني على مغالطات، وأخرى أملتها اعتبارات انتخابية مُرتبطة بالانتخابات التشريعية المُقرر تنظيمها في أكتوبر القادم.

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