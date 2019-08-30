المنصور جعفر - ضد البراغماتية

2019/08/30 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #المنصور_جعفر طرح حمدوك نوعاً وطنياً ديموقراطياً من فلسفة "البراغماتية" كمخرج لحكومته المنشودة من أزمة عدم القدرة على مواصلة ديكتاتورية السوق وتحكم تماسيح السوق والبنوك في معيشة الناس وكذلك عدم قدرة حكومته على تفضيل الأسلوب التعاوني الإشتراكي كأسلوب مفيد لتقدم السودان.على مستوى تخيل حمدوك يبدو حسناً هذا النوع الوطني الديموقراطي من البراغماتية، لكن بشكل تاريخي عام لا تبدو البراغماتية فلسفة حسنة، وذ......

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