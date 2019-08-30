جواد بولس - القائمة المشتركة، خطاب التفاؤل

2019/08/30 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس القائمة المشتركة، خطاب التفاؤلجواد بولستتزايد في الآونة الأخيرة الدلائل على خروج القائمة المشتركة من أزمتها القاسية ونجاحها النسبي بتخطي تبعات خسارتها لثقة الناس وعودتها كعنوان شرعيّ مقبول وموحّد جدير بأصوات الناخبين العرب، رغم اختلاف منابتهم السياسية والعقائدية وتباين أطياف أحلامهم المنشودة.لا طائل اليوم في التدقيق بأسباب تلك الأزمة ولا في سبر أغوار هذه التحوّلات الايجابية......

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