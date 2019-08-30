نادر عبدالحميد - المجتمع العراقي، وحدة الجماهیر الحقيقية أم وحدة -الاخوة الأعداء

2019/08/30 | 04:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادر_عبدالحميد المشهد العام، السی-;-اسي والاجتماعي في العراق، ی-;-بدوا للوهلة الأولى، ووفق النظرة السائدة، کانه خليط غی-;-ر متجانس من القومی-;-ات والادی-;-ان والطوائف والثقافات المختلفة وشتی-;- تی-;-اراتهم المنشغلة بشحذ سيوفها بالحقد والکراهی-;-ة، هذا علاوة علی-;- وجود کتل سی-;-اسی-;-ة واحزاب می-;-لی-;-شی-;-ة، لها روابط اقلی-;-می-;-ة ودولی-;-ة متضادة في الساحة ا......

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