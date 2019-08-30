المجلس الانتقالي يُطهّر عدن من الإخوان ويحكم سيطرته على أبين

2019/08/30 | 05:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدن – أحكمت قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي سيطرتها على المدن الرئيسية في محافظة أبين (شرق عدن)، مثل

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