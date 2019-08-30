“التحرك الصائب”.. أردوغان يؤكد المضي في إقامة “المنطقة الآمنة” بسوريا

2019/08/30 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء على أن الاتفاق الموقع مع الولايات المتحدة لإقامة منطقة آمنة بشمالي شرقي سوريا هو التحرك

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