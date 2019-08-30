الميليشيات الشيعية تستكمل تبديد وهم ضبط فوضى السلاح في العراق

2019/08/30 | 05:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محاولة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إخضاع الميليشيات المسلّحة لسلطة الدولة جاءت بنتيجة عكسية تماما لما كان يتوقّع منها، حيث أثبتت بشكل نهائي

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