عريضة مليونية واحتجاجات في بريطانيا رفضا لقرار جونسون تعليق عمل البرلمان

2019/08/30 | 05:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خرج آلاف الأشخاص إلى الشوارع في أنحاء متفرقة من بريطانيا احتجاجا على قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون تعليق عمل البرلمان قبل أسابيع

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