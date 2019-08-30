2019/08/30 | 06:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال تعالى:

"إنه هو يبدئ ويعيد"

يعيد القلب الذي زاغ

السعادة التي غابت

العافية التي انقلبت

العلاقة التي انقطعت

الرزق الذي نقص

ويبدئ مالم يكن

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