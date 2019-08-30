امانة مجلس الوزراء العراقي تنفي تعطيل الدوام الرسمي لهذا اليوم..

2019/08/30 | 06:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي يوم الاحد المقبل.

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