2019/08/30 | 06:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #خالد_حسن_يوسف # جيبوتي..وما أدراك القادم! دولة عصب حياتها مربوط باثيوبيا تتوجه إلى الصين في توقيت تحاول أديس أبابا فك ارتباطها مع بكين!جيبوتي وإثيوبيا في ظل واقع فراق ولكنه لن يتم بإحسان.جيبوتي أرادت أن تجمع التناقض الأمريكي والصيني معا على أراضيها، إلا أن واشنطن رأت في ذلك خروج على المألوف.الحضور أو بمعنى أدق الوجود الفرنسي كان يشكل محل ضيق أمريكي حتى قبل قبول فرنسا بالتواجد ا......

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