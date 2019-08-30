2019/08/30 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ جمال الضّاري·ينعى الاستاذ ابراهيم الخياط رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين

بمزيد من الحزن والألم ينعى الشيخ جمال الضاري الأمين العام للمشروع الوطني العراقي، الاستاذ ابراهيم الخياط رئيس اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين، الذي وافته المنية بحادث سير مؤسف في اقليم كردستان، تعازينا الحارة للأسرة الثقافية والأدبية في العراق والوطن العربي، ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه وكل محبيه الصبر والسلوان وأنا لله وأنا اليه راجعون.

المشروع الوطني العراقي

الشيخ جمال الضاري

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