2019/08/30 | 06:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ جمال الضاري يؤكد ان إيران تسلمت العراق من امريكا وتواطئت مع المحتلين ضد بغداد

الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري يؤكد ان إيران تسلمت العراق من امريكا وتواطئت مع المحتلين ضد بغداد وان الشعب العراقي يحمل طهران مسؤولية انتشار المخدرات والمشاكل الطائفية ودعم الفاسدين في البلاد، ونحن كنا نتأمل منهم ان يُحسنوا الجيرة معنا.

وصرح الأمين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري حول الصراع الامريكي الايراني واوضح اذا اتجه الى الحرب سيكون العراق وقودا للمعركة واذا اتجه نحو المفاوضات فلا يوجد من يتكلم بارادة العراقيين، ونحن نطالب القائد العام للقوات المسلحة ان يوضح للشعب العراقي حقيقة القصف والتفجيرات التي حدثت بالمُدن العراقية مؤخرا.





الشيخ جمال الضاري

المشروع الوطني العراقي

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