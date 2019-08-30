2019/08/30 | 06:36

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شرطة ديالى تكشف ما قام به «حبابة» قرب المقدادية

كلمة -

ديالى

كشف قائد شرطة محافظة ديالى اللواء فيصل كاظم

العبادي، اليوم الجمعة، عن تفاصيل الاعتداء على 3 شاحنات قرب

المقدادية.

وقال العبادي في بيان صحفي اطلع عليه «موقع كلمة

الإخباري»، ان "عصابة اجرامية يقودها المدعو «احمد حبابة»

قامت بفعل اثم بالاعتداء على ثلاث شاحنات قرب قضاء المقدادية من

خلال تسليب السائقين اموالهم والتجاوز عليهم وعلى العجلات في

حادثة هي الاولى من نوعها على طريق القضاء، الذي مشهود له بالأمان

وعدم تسجيل اي اعتداء".

واضاف العبادي "اننا بعد حصول حادثة الاعتداء امرنا بتشكيل فريق عمل

من قبل مدير قسم شرطة المقدادية وآمر فوج الطوارئ فيها وخلال ساعة

ان كشف هوية المجرمين واصدار مذكرة اعتقال فورية من قبل

للقضاء بحق «حبابه» وافراد عصابته".

وتابع بالقول: "إننا لن نقبل باي فعل اجرامي يهدد امن الطرق واصدرنا

اوامرنا المشددة باعتقال حبابة وافراد عصابته والعمل على تكثيف

الملاحقة لهم وتعقب الاماكن التي من الممكن تواجدهم فيها".

واشار قائد شرطة ديالى الى ان" القيادة حريصة جدا على امن المواطن

وسلامته ولن نتهاون مع اي فصل اجرامي يهدد ارواح المدنيين ومصادر

رزقهم في المقدادية وكل مدن ديالى بشكل عام".

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