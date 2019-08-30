2019/08/30 | 07:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية يحقق ريمونتادا أمام السالمية في إنطلاق مشواره بالبطولة العربية

حقق نادي القوة الجوية فوزا مستحقا على السالمية الكويتي، بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي أقيمت في ملعب كربلاء الدولي في ذهاب الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وسجل هدف السالمية مساعد ندا من ركلة جزاء، فيما سجل للقوة الجوية زاهر ميداني وإبراهيم بايش وحسين جبار.

بالرغم من البداية الطيبة التي حققها القوة الجوية، لكنه تلقى الهدف الأول من ركلة جزاء عبر مساعد ندا في الدقيقة الثامنة.

وواصل القوة الجوية ضغطه عبر أيمن حسين وإبراهيم بايش لكن الفريق أضاع عدة فرص رغم أفضليته بفضل خط وسطه المميز المكون من محمد قاسم ومحمد علي عبود.

وتمكن المحترف السوري محمد زاهر ميداني من فك شفرة دفاع السالمية، وسجل برأسية جميلة هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

دخل القوة الجوية الشوط الثاني بضغط عال على السالمية، وتمكن إبراهيم بايش من ترجيح كفته بخطف الكرة من الحارس ليسكنها الشباك.

وحاول السالمية مرة أخرى عن طريق عدي الصيفي وفيصل العنزي، بينما استغل القوة الجوية اندفاع منافسه للهجوم وأحرز الهدف الثالث عبر حسين جبار في الدقيقة 60.

وحاول السالمية تقليص النتيجة لكنه فشل، ليبقى الحسم في مباراة الإياب التي ستقام يوم 24 أيلول المقبل في الكويت.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الجوية يحقق ريمونتادا أمام السالمية في إنطلاق مشواره بالبطولة العربية) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الجوية يحقق ريمونتادا أمام السالمية في إنطلاق مشواره بالبطولة العربية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).